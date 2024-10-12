За неделю заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла на 17%

В крымских школах объявили карантин из-за резкого распространения ОРВИ среди детей. Как сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь, общеобразовательные учреждения пришлось закрыть сразу в нескольких районах полуострова.
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