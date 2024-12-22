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Не только о футболе

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«Барса» проиграла «Атлетико», Усик снова побил Фьюри, «Ман Сити» опять проиграл, Дикиджи выиграл ЧР по фигурному катанию и другие новости

«Барса» проиграла «Атлетико», Усик снова побил Фьюри, «Ман Сити» опять проиграл, Дикиджи выиграл ЧР по фигурному катанию и другие новости

1. В матче лидеров Ла Лиги «Барселона» дома проиграла «Атлетико» (1:2), пропустив от Александра Серлота на 96-й минуте.

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Комментарии
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КУАТ
МС в этом году будет сложно.
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15 час.
Лена Мисько
18 лет назад у Деяна Станковича появилась первая футболка «Спартака» И это чистая правда! Все произошло в далеком 2006-м Групповой этап ЛЧ. «Джузеппе Меацца». «Интер» обыгрывает «Спартак» 2:1, а Роман Шишкин, которому отказал в обмене футболками Вийера, подошел с предложением к Станковичу. Деян принял майку в коллекцию, не подозревая, что через 18 лет станет тренером клуба. Красиво!
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10 час.

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