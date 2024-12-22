«Барса» проиграла «Атлетико», Усик снова побил Фьюри, «Ман Сити» опять проиграл, Дикиджи выиграл ЧР по фигурному катанию и другие новости

Лена Мисько

18 лет назад у Деяна Станковича появилась первая футболка «Спартака» И это чистая правда! Все произошло в далеком 2006-м Групповой этап ЛЧ. «Джузеппе Меацца». «Интер» обыгрывает «Спартак» 2:1, а Роман Шишкин, которому отказал в обмене футболками Вийера, подошел с предложением к Станковичу. Деян принял майку в коллекцию, не подозревая, что через 18 лет станет тренером клуба. Красиво!