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Палата представителей США одобрила запрет импорта из Синьцзяня

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект, предусматривающий запрет на поставки товаров из Синьцзян-Уйгурского округа Китая в США, если Вашингтон не подтвердит, что продукт не был создан с привлечением принудительного труда.

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