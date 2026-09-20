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Квартальнов о 0:5 «Локомотива» от «Барыса»: «Любые поражения полезны. Но 0:5 дома... К звену Радулова меньше всех претензий»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о причинах разгромного поражения от «Барыса» (0:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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