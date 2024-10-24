Специалист Волков предупредил о мошенничестве с заменой газовых счётчиков

Главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков предупредил в беседе с RT, что поквартирные обходы мошенников с настойчивыми предложениями о приобретении и установке новых газовых счётчиков не прекращаются.
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