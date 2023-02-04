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Как военная полиция ищет тайники с оружием диверсантов в зоне СВО

Военная полиция обеспечивает безопасность на освобожденных территориях. Ежедневно сотрудники не только патрулируют улицы, но и с особой тщательностью проверяют заброшенные здания, где регулярно находят тайники с оружием украинских диверсантов.

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