Военная полиция обеспечивает безопасность на освобожденных территориях. Ежедневно сотрудники не только патрулируют улицы, но и с особой тщательностью проверяют заброшенные здания, где регулярно находят тайники с оружием украинских диверсантов.
Военная полиция обеспечивает безопасность на освобожденных территориях. Ежедневно сотрудники не только патрулируют улицы, но и с особой тщательностью проверяют заброшенные здания, где регулярно находят тайники с оружием украинских диверсантов.
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