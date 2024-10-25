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Мошенники начали рассылать нижегородцам письма от имени судебных приставов

Мошенники начали рассылать нижегородцам письма от имени судебных приставов

Преступники начали маскироваться под ФССП: нижегородцев предостерегли от уловок мошенников.Мошенники начали рассылать нижегородцам письма с вредоносными программами, направленными якобы от службы судебных приставов.

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