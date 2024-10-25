Мошенники начали рассылать нижегородцам письма от имени судебных приставов

Преступники начали маскироваться под ФССП: нижегородцев предостерегли от уловок мошенников.Мошенники начали рассылать нижегородцам письма с вредоносными программами, направленными якобы от службы судебных приставов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии