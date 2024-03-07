МИД РФ назвал попытки Литвы конфисковать российские автомобили актом грабежа и обещал ответить

В МИД России сообщили о том, что Москва устроит Литве большие проблемы в том случае, если власти страны решат конфисковать автомобили с российскими регистрационными номерами, что выглядит как государственный разбой.
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