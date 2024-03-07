РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна
    Не верится, что Роднина так сказала! Переобулась?Экс-фигуристка Ро...
  • Ратник Ратник
    Тот редчайший случай. когда я с ней согласен. Тут не химчистка и не прачечная...Экс-фигуристка Ро...
  • Иван Щукин
    А может нашему МО пригласить хуситов, нелегально, чтоб они втихаря разобрались с прибалтийскими "тиграми" по своему р...Al Akhbar: Хуситы...

МИД РФ назвал попытки Литвы конфисковать российские автомобили актом грабежа и обещал ответить

МИД РФ назвал попытки Литвы конфисковать российские автомобили актом грабежа и обещал ответить

В МИД России сообщили о том, что Москва устроит Литве большие проблемы в том случае, если власти страны решат конфисковать автомобили с российскими регистрационными номерами, что выглядит как государственный разбой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх