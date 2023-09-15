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В Ставропольском крае оперативниками изъята крупная партия безакцизной табачной продукции

В Ставропольском крае оперативниками изъята крупная партия безакцизной табачной продукции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресечена противоправная деятельность гражданина, который приобрел и хранил в целях последующего сбыта табачную продукцию без соответствующей маркировки.

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