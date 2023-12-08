SpaceX может провести тест перекачки топлива во время следующего полета Starship

Макет прототипа Starship Ship 24 с топливными баками / © NASA Согласно недавней презентации Лакиши Хокинс, заместителя помощника директора программ NASA по Луне и Марсу, SpaceX может провести демонстрацию перекачки топлива.
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