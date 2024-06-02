Не хочешь в ВСУ? Садись в тюрьму. А оттуда всё равно в штрафбат

Владислав Совин 1 июня 2024 г. Практически в одно время на Украине прозвучали две громкие новости, связанные с тюрьмами: вступил в действие закон, позволяющий мобилизовать заключенных, и было заявлено о разоблачении масштабной системы пыток в местах лишения свободы.