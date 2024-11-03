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Медведев: Дональда Трампа может ждать судьба Кеннеди

Медведев: Дональда Трампа может ждать судьба Кеннеди

Зампред Совбеза России заявил, что бывший американский лидер «подустал» и «выдает банальности». Дональду Трампу в случае победы на выборах президента США не удастся остановить военный конфликт на Украине и его может ждать судьба Джона Кеннеди, 35-го президента США.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Похоже, нет на него стрелка...все отстрелялись...
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