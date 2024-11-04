Ответный выход: как воюют разведчики на донецком направлении

5 ноября в Российской армии отмечается День военного разведчика. В преддверии праздника «Известия» побывали в разведывательном подразделении группировки «Центр», чтобы узнать, какие задачи выполняет разведка в условиях современных боевых действий и как сегодня проходит служба в таких подразделениях.