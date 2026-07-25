Новак: правительство обсуждает дополнительные поставки топлива в Сибирь

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Посмотрим , а где мы нефть добываем и перерабатываем . Да как раз в этих эе районах . Иак к чему паника ? . Просто не надо продавать другим странам и в бесконечном количестве . Уже давно предлагал просчитать сколько им надо в проектном состоянии , а не для продажи от того, сколько Россия даст . Вы или на страну работайте или присоединяйте другие страны ? Что это за херня ? Вот от этой бесхозяйственности и расточителях засевших в наших кабинетах власти и желающих получать только валюту для своих личных нужд и тут же отправить на украину или их арестовывали в кап. странах и обнуляли , чтобы их техника работала в полную силу и колошматила наших бойцов на полях сражений . Никто ничего не считает , а руководство даже и не проверяет куда что ушло . А нам достаётся одна мазута . Вот как мы живём замечательно и как отчитываются наши чиновники . А надо просмотреть их заявки и проанализировать сколько остатков у них остаётся и куда уходят . Они нам не нужны и они делают всё чтобы нам было плохо , а им хорошо . А пусть сами поищут нефть и газ , а не воруют как в Сирии , Венесуэле и у нас также . ВЫ зачем составляете договоры на откачки нефти на наших месторождениях , которые наши деды и прадеды разведывали и составляли карты ,как на войне большим трудом . И сколько бы не говори -как в стенку горох.