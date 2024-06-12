В России продлили выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
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