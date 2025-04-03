Парфенчиков поручил благоустроить территорию школы в Элисенвааре

Артур Парфенчиков оценил результаты капитального ремонта в историческом здании в ходе рабочей поездки в Лахденпохский муниципальный районФото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Сегодня в Элисенваарской школе учатся 73 воспитанника.
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