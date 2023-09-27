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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Starbreeze рассматривает возможность автономного режима Payday 3 из-за проблем с сер...

Starbreeze рассматривает возможность автономного режима Payday 3 из-за проблем с сер...

Starbreeze рассматривает возможность автономного режима Payday 3 из-за проблем с серверомЗапуск Payday 3 в 2023 году пока не лучший из-за некоторых “непредвиденных” проблем, связанных с нарушенным процессом подбора игроков в игре.

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