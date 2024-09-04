Хранить втулки как зеницу ока: вот как применяю цилиндры от туалетной бумаги – очень полезная вещь для решения многих проблем Евгения КомароваПопулярность туалетной бумаги на втулках породила проблему отходов в виде втулок.
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