Ямальские олени отправились в контактный зоопарк Казахстана

История с оленями, которая облетела соцсети Тюмени, получила продолжение. После жалоб неравнодушных жителей на то, что животные находятся на парковке без еды и питья, полиция устроила проверку, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.
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