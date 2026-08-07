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Порядок, государство

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В Тюменской области сотрудники полиции совместно с общественным советом присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражами порядка»

В Тюменской области в целях пропаганды здорового образа жизни, а также знакомства с работой полиции сотрудники МО МВД России «Ишимский» совместно с членом Обещественного совета при региональном УМВД Александром Чурсиным встретились с воспитанниками центра «Согласие».

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