В Тюменской области сотрудники полиции совместно с общественным советом присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражами порядка»

В Тюменской области в целях пропаганды здорового образа жизни, а также знакомства с работой полиции сотрудники МО МВД России «Ишимский» совместно с членом Обещественного совета при региональном УМВД Александром Чурсиным встретились с воспитанниками центра «Согласие».