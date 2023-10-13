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Разве мигрантов в России стало меньше?

Разве мигрантов в России стало меньше?

  А я вот тут поменял паспорт.Обветшал, ибо ему, паспорту, уже 25 лет. Пришёл менять паспорт, а там полно гастарбайтеров.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Медведев открыл мигрантский кран в Россию для богатых наёмников рабочей силы на зло всем россиянам. Рейтинг путина падает, но система ГАС-выборы поможет ему стать опять Президентом. А наши партии-головастики-приспособленцы, пустые внутри и попадают в ДУМУ через эту же систему.
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10 час.
Михалыч
Здесь 3 причины: 1. Несправедливость по отношению к простому человеку, сверзэксплуатация, очень низкие зарплаты, слабость профсоюзов. 2. Бесконтрольный наплыв иностранцев, не патриотично настроенных к России, считающих, что их взятка &quot;баям&quot; - всякого рода чиновникам и ментам позволяет им относиться к россиянам, как БЫДЛУ. 3. Доминирование разрушающей общество ИДЕИ БОБЛА.
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5 час.
Александр Ляшенко
Юрий,ты уже не первую статью на тему засилья мигрантами России,но власть глуха,как Н.Комарова, и толерантна.А эта змея-азиатская, уже заползает во властные структуры и в инфраструктуру.как разбудить народ и объединить настоящих  россиян на борьбу с неконтролируемой растущей миграцией и предателями в миграционной службе регионов!
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1 час.

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