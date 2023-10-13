Разве мигрантов в России стало меньше?

Владимир Соловьев Медведев открыл мигрантский кран в Россию для богатых наёмников рабочей силы на зло всем россиянам. Рейтинг путина падает, но система ГАС-выборы поможет ему стать опять Президентом. А наши партии-головастики-приспособленцы, пустые внутри и попадают в ДУМУ через эту же систему.

Михалыч Здесь 3 причины: 1. Несправедливость по отношению к простому человеку, сверзэксплуатация, очень низкие зарплаты, слабость профсоюзов. 2. Бесконтрольный наплыв иностранцев, не патриотично настроенных к России, считающих, что их взятка "баям" - всякого рода чиновникам и ментам позволяет им относиться к россиянам, как БЫДЛУ. 3. Доминирование разрушающей общество ИДЕИ БОБЛА.