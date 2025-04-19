Государство придумало, а дачникам отвечать: "Будете платить штраф". За что? Эксперт объяснил. Биолог Михаил Воробьёв рассказал, как эксперимент с борщевиком, который был начат ещё в 60-е годы, растянулся на десятки лет.
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