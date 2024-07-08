Политолог Безпалько: визит Орбана в Китай может заставить западные страны задуматься о переговорах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Пекин в рамках продолжения «миссии мира». Этот визит может заставить западные страны задуматься о переговорах с Россией, сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.