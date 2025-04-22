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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» сравнял счет в серии с «Колорадо» (1-1), выиграв 2-й матч (4:3 ОТ). Дадонов сравнял счет в 3-м периоде, Блэкуэлл забил в овертайме

«Даллас» сравнял счет в серии с «Колорадо» (1-1), выиграв 2-й матч (4:3 ОТ). Дадонов сравнял счет в 3-м периоде, Блэкуэлл забил в овертайме

«Старс» сравняли счет в серии первого раунда с «Эвеланш».  После 40 минут игры команда под руководством Питера Дебура уступала со счетом 2:3.

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