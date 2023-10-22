Как снимали сериал «Бандитский Петербург» и с кого списаны главные персонажи 0 В 2000 году на канале НТВ начал выходить сериал «Бандитский Петербург», ставший сверхпопулярным у российских зрителей — как и мелодия «Город, которого нет», написанная Игорем Корнелюком.