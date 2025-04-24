Казак Беспалов: 90% российской молодежи называют 9 Мая главным праздником

Практически все молодые люди в России (90%) называют 9 Мая главным праздником в стране, заявил в новом выпуске проекта "Казаки на параде Победы" Михаил Беспалов, который в этом году будет командующим парадным расчетом Всевеликого войска Донского на параде Победы в Москве.
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