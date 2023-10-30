Названы самые дешёвые гибриды в России. Лидирует малоизвестная модель

Рейтинг самых доступных гибридных автомобилей на российском рынке составили «Автоновости дня». Forthing T5 Evo, выпущенный суббрендом китайского автогиганта DongFeng, является самой доступной моделью по цене 3 080 000 рублей.
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