МОК поприветствовал решение CAS об отстранении Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отстранил российскую фигуристку Камилу Валиеву от участия в соревнованиях на четыре года.
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