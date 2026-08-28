В Балашихе запустили 73-й индустриальный парк Подмосковья

В Балашихе начал работу промышленно-логистический парк «Лиханов. Балашиха», рассчитанный на размещение 51 производственно-складского объекта.
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