В Абхазии жестоко избили российских туристов

МК Николай Ткаченко В Абхазии местные водители экскурсионных джипов и сотрудники кафе жестоко избили группу туристов из России, включая женщин и восьмилетнего ребенка.
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Даже Казахстан ужесточает въезд для русских и теперь нужно какое-то подтверждение на въезд. И только Наша власть, Госдума и СФ превратили Россию в проходной двор для террористов и ненавистников россиян из бывших республик СССР😡
Ублюдки! Лишить всех гражданства! Закрыть границы для Таджиков, Узбеков, Абхазов, Азеров, Армян, Казахов, Киргизов! Ввести визы, денансировать договоры о двойном гражданстве, диаспоры ликвидировать. Послать этих ублюдков на хрен!
Не надо туда вообще ехать. Вот тогда и поймут кто деньги им везет. Ну и у нас встречаются быдло, понты за сто рублей, не нравится то что дали, не ешь. И не катайся на их джипах пусть сами любуются своими красотами, но не за наши деньги!
Может пора херов носатых экономически учить
Эти тоже абреки довыебываються!!! Если бы не курорт -нахрен они не нужны не кому эти абхазы!
Не покупайте ничего у этих гордых людей, и ехать туда не нужно. Пусть свои мандарины продают куда хотят, и развалинами любуются. Понятно ведь что работать не хотят, а денег МНОГО НАДО И СРАЗУ ВСЕМ.
Надеюсь, прокуратура это факт рассмотрит. Виновные будут наказаны.
БЛД, вы сразу пишите - ИЗ МОСКВЫ "жестоко избили российских туристов".
Вам что поехать больше некуда? Возите деньги этим уродам, какая необходимость в этот срач ездить)