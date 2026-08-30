Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Абхазии жестоко избили российских туристов

В Абхазии жестоко избили российских туристов

МК Николай Ткаченко В Абхазии местные водители экскурсионных джипов и сотрудники кафе жестоко избили группу туристов из России, включая женщин и восьмилетнего ребенка.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Борис Леонтьев
Борис Леонтьев

Даже Казахстан ужесточает въезд для русских и теперь нужно какое-то подтверждение на въезд. И только Наша власть, Госдума и СФ превратили Россию в проходной двор для террористов и ненавистников россиян из бывших республик СССР😡

Профиль пользователя Игорь Ишмухаметов
Игорь Ишмухаметов

Ублюдки! Лишить всех гражданства! Закрыть границы для Таджиков, Узбеков, Абхазов, Азеров, Армян, Казахов, Киргизов! Ввести визы, денансировать договоры о двойном гражданстве, диаспоры ликвидировать. Послать этих ублюдков на хрен!

Профиль пользователя вова кккк
вова кккк

Не надо туда вообще ехать. Вот тогда и поймут кто деньги им везет. Ну и у нас встречаются быдло, понты за сто рублей, не нравится то что дали, не ешь. И не катайся на их джипах пусть сами любуются своими красотами, но не за наши деньги!

Профиль пользователя Dmitry Silebin
Dmitry Silebin

Не покупайте ничего у этих гордых людей, и ехать туда не нужно. Пусть свои мандарины продают куда хотят, и развалинами любуются. Понятно ведь что работать не хотят, а денег МНОГО НАДО И СРАЗУ ВСЕМ.