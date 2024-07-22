Более полумиллиона военных НАТО привели в состояние повышенной готовности

Вашингтон, 22 июля, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Свыше 500 тыс. военнослужащих Североатлантического альянса пребывают в состоянии повышенной готовности, заявила телеканалу CNN официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла.
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