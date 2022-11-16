Аргументы недели

98 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    ох уж эти корреспонденты... Все то знают, все то разносят. Для чего? Уде не раз прокололись, предоставляя врагам  инф...Военкор Матюшин: ...
  • Марина Свобода
    пора отрабатывать  зряплату. Бла-бла пора заканчиватьМедведев, рассужд...
  • Марина Свобода
    Молодежь совсем не патриотична. Ей по фиг. Главное, чтобы ее не трогали. Наивно и вредно не видеть реалииМоскалькова заяви...

Эрдоган: Турция продолжит развитие отношений с Россией

Эрдоган: Турция продолжит развитие отношений с Россией

Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган считает, что добиться мира можно только с помощью диалога. Об этом, ссылаясь на слова главы государства, пишут РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх