Индия планирует закупить еще 5 дивизионов С-400 «Триумф»

После операции «Синдур», в которой С-400 «Триумф» себя хорошо зарекомендовал, Индия планирует закупить еще 5 комплексов российской ПВО, пишет 5 сентября газета Hindustan Times.
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