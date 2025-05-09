Перед музеем в центре Москвы проехали экспонаты — редчайшие «моторы» Великой Отечественной

Ходовая демонстрация восстановленных редких образцов советской военной техники времен Великой Отечественной войны прошла на площадке перед зданием музея «Моторы войны» в Москве 9 мая, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
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