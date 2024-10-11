Трамп: США оккупировали преступники из числа мигрантов-нелегалов

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах положить конец оккупации страны мигрантами-нелегалами, среди которых, по его словам, много преступников.
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