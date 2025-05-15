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Российская позиция по Украине стала вызовом для администрации Трампа

Российская позиция по Украине стала вызовом для администрации Трампа

Весь мир ждет, объявится ли Владимир Путин в Турции на переговорах о прекращении огня на этой неделе, однако сам российский президент выслал четкий сигнал, которому вторят его чиновники: Россия побеждает на поле боя, поэтому обязана получить искомое.

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