Украинская армия продолжает совершать ошибки, которые влияют на их успехи. Британский полковник в отставке, военный эксперт Глен Грант, который с 2010 года находился на Украине в качестве помощника в делах обороны, перечислил основные из них.
Украинская армия продолжает совершать ошибки, которые влияют на их успехи. Британский полковник в отставке, военный эксперт Глен Грант, который с 2010 года находился на Украине в качестве помощника в делах обороны, перечислил основные из них.
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