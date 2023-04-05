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Британский полковник в отставке Грант заявил, что ВСУ совершают ряд критических ошибок

Британский полковник в отставке Грант заявил, что ВСУ совершают ряд критических ошибок

Украинская армия продолжает совершать ошибки, которые влияют на их успехи. Британский полковник в отставке, военный эксперт Глен Грант, который с 2010 года находился на Украине в качестве помощника в делах обороны, перечислил основные из них.

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