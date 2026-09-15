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В Германии запустили гигантскую солнечную электростанцию прямо на сельскохозяйственном поле

В Германии запустили гигантскую солнечную электростанцию прямо на сельскохозяйственном поле

Агровольтаическая электростанция в Шенефельде возле Берлина / © Goldbeck Solar В немецком Шенефельде неподалеку от Берлина ввели в эксплуатацию агровольтаическую электростанцию с 74 064 солнечными модулями.

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