В Германии запустили гигантскую солнечную электростанцию прямо на сельскохозяйственном поле

Агровольтаическая электростанция в Шенефельде возле Берлина / © Goldbeck Solar В немецком Шенефельде неподалеку от Берлина ввели в эксплуатацию агровольтаическую электростанцию с 74 064 солнечными модулями.
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