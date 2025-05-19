Сенатор Карасин: Макрон, Стармер и Мерц хотят контролировать Трампа

Французский лидер Эммануэль Макрон, руководитель правительства Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц хотят контролировать не только главу Украины Владимира Зеленского, но и хозяина Белого дома Дональда Трампа.
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