«Приехали»: сбежавшая из России Кудрявцева попала в беду

Телеведущая снова вляпалась в неприятную историю из-за здоровья. Лера Кудрявцева. соцсетиНе успела Лера Кудрявцева похвастаться коротким отпуском, который решила провести вместе с сестрой в Дубае в шикарном отеле, как у нее тут же случилось несчастье.