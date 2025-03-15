«Приехали»: сбежавшая из России Кудрявцева попала в беду

Телеведущая снова вляпалась в неприятную историю из-за здоровья. Лера Кудрявцева. соцсетиНе успела Лера Кудрявцева похвастаться коротким отпуском, который решила провести вместе с сестрой в Дубае в шикарном отеле, как у нее тут же случилось несчастье.
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