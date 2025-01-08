Не фиктивный брак и легальная работа: как новые правила повлияют на мигрантов в России Ирэн ОрлонскаяИностранцам, приезжающим в Россию на заработки, необходимо следовать законам, знать русский язык и уважать культурные традиции страны.
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