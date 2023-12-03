Шеф Пентагона предупредил Израиль о риске стратегического поражения

Израиль рискует столкнуться со стратегическим поражением, если не будет защищать мирных палестинцев. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии