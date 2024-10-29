Краснодарда край татар мәдәнияте фестивале узды

Краснодарда 27 октябрьдә Край татар мәдәнияте фестивале узды. Чараны Краснодар крае администрациясе эчке сәясәт департаменты ярдәмендә Краснодар краеның «Болгар-К» татар җәмгыяте» иҗтимагый оешмасы оештырды.
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