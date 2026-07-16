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Украина кипит! Бунты и митинги разрастаются: Зеленский допустил промах

Украина кипит! Бунты и митинги разрастаются: Зеленский допустил промах

На Украине вспыхнули протесты после смены главы Минобороны: военные и граждане выступили против ухода Фёдорова Решение о смене руководства Министерства обороны Украины вызвало волну недовольства в стране.

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