Украина кипит! Бунты и митинги разрастаются: Зеленский допустил промах

На Украине вспыхнули протесты после смены главы Минобороны: военные и граждане выступили против ухода Фёдорова Решение о смене руководства Министерства обороны Украины вызвало волну недовольства в стране.
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