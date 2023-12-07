Строить укрепы уже поздно: Русский батальон со сверхмощным оружием едет на столицу. Началось?

На днях бывший комик анонсировал в своём очередном видеообращении из своего бункера строительство многих линий оборонительных сооружений, возведение которых обязаны взять на себя власти всех областей "страны У".
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