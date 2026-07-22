Кризис санкционной политики: тупик 21-го пакета ограничений

После двадцати пакетов ограничительных мер Европейский союз столкнулся с проблемой, которую еще недавно в Брюсселе предпочитали не обсуждать публично: пространство для введения новых масштабных санкций против России практически исчерпано.
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