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Тульские новости

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Житель Тульской области обманул государство на 350 тысяч рублей

Житель Тульской области обманул государство на 350 тысяч рублей

В Узловой перед судом предстанет 45-летний местный житель, обвиняемый в хищении 350 тысяч рублей бюджетных средств.

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