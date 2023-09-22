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Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Дармштадта», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Дармштадта», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

В субботу «Бавария» сыграет дома с «Бохумом», дортмундская «Боруссия» – с «Вольфсбургом», «Лейпциг» встретится в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

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