Обозреватель ТАСС © Артем Геодакян/ ТАСС Евгения Коткова — о том, как Армения идет проторенной дорогой к "независимости и процветанию".
Как мотоцикл об стену: что общего у Армении и Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Дорога в ЕС путь в никуда! Те обещать будут,это некая власть над ними,но взятт не возьмут,,потому что Восток не Запад!
Ответить
9 час.
В С
Да исчезнут постепенно со своими родными братьями Жидами.
Ответить
8 час.
Алекс Сэм
Звездец, скоро в России армян будет больше чем самой Армении
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии