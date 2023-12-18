"Майбах", матрас, брускетты и кольцо охраны: обнародован райдер SHAMAN

В люксе пятизвездочного отеля должны быть две подушки с набивкой из гусиного пуха Желающим пригласить певца SHAMAN на мероприятие придется не только заплатить примерно 12 млн рублей за полуторачасовой концерт, но и соблюсти райдер, пишет StarHit.
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